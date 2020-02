Gli eventi di venerdì 14 febbraio 2020 a Palermo e dintorni

14/02/2020 – 15/02/2020

1:00 – 4:00 Cena e post party Unconventional Valentine Dj set Othelloman

Chiosco – Mediterranean Bar & Restaurant, Palermo

14/02/2020

8:00 – 14:00 Welcome week 2020

Istituto Superiore Duca Abruzzi – Libero Grassi, Palermo

14/02/2020

9:00 – 19:00 Love is in the Air <3

Kalle Trichos Centro Degradé Joelle, Palermo

14/02/2020

9:00 – 16:00 Professione Commis Chef, Febbraio 2020 Gambero Rosso Palermo

Città del gusto Palermo – Gambero Rosso, Palermo

14/02/2020

9:30 – 13:00 Conferenza sul Futuro dell’Europa – Incontro preparatorio

Assemblea regionale siciliana, Palermo

9:30 – 19:00 Giornata Bionike Hair & Make Up

Farmacia D’Anna, Palermo

14/02/2020

11:00 – 12:00 Conferenza stampa

Palazzo delle Aquile, Palermo

14/02/2020

11:00 – 12:00 Storia dei paladini di Francia

Teatro CARLO MAGNO opera dei pupi, Palermo

14/02/2020

11:30 – 13:30 Comunicazione efficace e soft skills, per superare i conflitti

Liceo Classico Umberto I, Palermo

14/02/2020

12:00 – 12:30 Biondo Valentino, al teatro con amore

La Feltrinelli Palermo, Palermo

14/02/2020

12:30 – 23:30 San Valentino 2020

Luci e Calici Gourmet, Palermo

14/02/2020

14:00 – 19:00 Corso in Digital Strategy & Communication per il Food&Beverage

Città del gusto Palermo – Gambero Rosso, Palermo

14/02/2020

14:30 – 20:30 Corso certificativo BLSD adulto e pediatrico

Formazione Emergenza Prevenzione – Sicilia, Palermo

14/02/2020

15:00 – 17:00 Workshop Gratuito Social Media Marketing

Sicurezza Lab, Palermo

14/02/2020

15:30 – 18:30 Conservare e rinnovare la memoria delle vittime delle Foibe

Cinema De Seta, Palermo

14/02/2020

15:45 – 18:30 Assistenza Legale Gratuita

Caf Patronato La Manna, Palermo

14/02/2020 – 16/02/2020

16:00 – 23:00 ExpoSposi2020

Villa Chiaramonte Bordonaro, Palermo

14/02/2020

16:00 – 17:30 Laboratorio Teatrale per ragazzi dai 13 ai 18 anni

Circolo Culturale Classico, Palermo

14/02/2020

16:00 – 23:30 Valentine in Wonderland 2020

Rabbit Hole Palermo, Palermo

14/02/2020

16:30 – 19:30 Terza Assemblea Palermitana Contro La Guerra

Aula Autogestita – Scienze Politiche, Palermo

14/02/2020

17:00 – 20:00 Aperinfun in Love

Funicolare di Castel San Pietro, Verona

14/02/2020

17:00 – 18:00 Storia dei paladini di Francia

Teatro CARLO MAGNO opera dei pupi, Palermo

14/02/2020

17:30 – 19:30 A Spazio Cultura “Tempo di Poesia” con Gabriella Maggio

Spazio Cultura Libreria Macaione, Palermo

14/02/2020

18:00 – 20:00 BA residency 2020 / Emanuela B. Caruso | Victoria DeBlassie

Ex Chiesa di Santa Caterina, Noto

14/02/2020

18:00 – 19:30 L’ultimo ricordo di Daniela Tornatore

La Feltrinelli Palermo, Palermo

14/02/2020

18:00 – 20:00 Poesia a San Valentino

Auditorium Rai Sicilia, Palermo

14/02/2020

18:00 – 23:30 San Valentino 2020 a Villa Pensabene Festeggialo da noi!

Villa Pensabene – Ristorante Pizzeria, Palermo

14/02/2020 – 15/02/2020

18:00 – 2:00 San Valentino New Jumeirah

New Jumeirah, Palermo

14/02/2020

18:30 – 21:00 Inaugurazione Fai da Thè

Faidathè, Palermo

14/02/2020

18:30 – 20:30 Mindfulness per l’ansia e lo stress

GGstudio guiagarsia pilates, Palermo

14/02/2020

18:30 – 20:00 Vita di Milo di Angelo Aliquò: la presentazione a Palermo

Libreria Modusvivendi, Palermo

14/02/2020

19:00 – 20:30 Idrogeno molecolare: la molecola che ti cambia la vita!

ibis Styles Palermo Cristal, Palermo

14/02/2020

19:00 – 20:00 Language of Love

My English School Palermo, Palermo

14/02/2020

19:00 – 23:00 San Valenti-NOT da Ecologica

Ecologica Palermo, Palermo

14/02/2020

19:00 – 23:00 SAN VALENTINO DA A’NÌCA!

Anica Ristorante & Pizza Gourmet, Palermo

14/02/2020

19:30 – 23:30 Buongiorno eccoVi la nostra proposta per SAN Valentino

Villa la Panoramica, Palermo

14/02/2020

19:30 – 23:30 Cena San Valentino

Cucini Fish Restaurant, Palermo

14/02/2020

19:30 – 21:45 Degu-pasta

Macco piccola cucina espressa, Palermo

14/02/2020

19:30 – 23:30 Il San Valentino da Granatelli / Venerdì 14 Febbraio

Granatelli – Pizza e Cucina, Palermo

14/02/2020

19:30 – 23:00 S.Valentino 2020

La Mattanza, Palermo

14/02/2020

19:30 – 22:30 San Valentino con menù di pesce e musica dal vivo

I Capricci di Cristian, Palermo

14/02/2020

19:30 – 22:30 SanVenerdino

Freschette BioBistrot, Palermo

14/02/2020

20:00 – 22:00 Cerimonia Carte Angeliche

Associazione Omega Stargate, Palermo

14/02/2020

20:00 – 22:30 San Valentino 2020

Ristorante Ferro, Palermo

14/02/2020

20:00 – 23:00 San Valentino in Clubhouse

Clubhouse, sport pizza e cucina, Palermo

14/02/2020

20:00 – 22:30 San Valentino night con Laura Klain

Tatum art, Palermo

14/02/2020

20:00 – 23:59 Valentine’s Day!

Mastri Vinai dal 1955, Palermo

14/02/2020

20:00 Venerdì 14 Febbraio – BARRIO – THE WEEKEND

Barrio Cucina e Liquori, Palermo

14/02/2020

20:00 – 23:30 Venerdì 14feb SAN VALENTINO cena romantica SOALI AdG

Soali Accademia del Gusto, Palermo

14/02/2020

20:30 – 23:30 Cena di San Valentino al Ristorante Castello a Mare Palermo

Castello a Mare, Palermo

14/02/2020

20:30 – 23:30 San Valentino a Sanlorenzo: la cena speciale in Osteria

Sanlorenzo Mercato, Palermo

14/02/2020

20:30 SAN VALENTINO Con IL KARAOKE di PIETRO LA CIURA

Pizzeria U’Cunsulu Di Matteo Anello, Palermo

14/02/2020

20:30 San Valentino con Roy Zappia

Valhalla’s Pub, Palermo

14/02/2020

21:00 – 23:00 Napoli SUITE – Concerto di Musica Napoletana

Teatro Atlante, Palermo

14/02/2020

21:00 Radio Baccano Trio Hawai 13

Hawaii 13, Palermo

14/02/2020

21:00 Venerdi SKRUSCIO al BARLUME

Barlume Palermo, Palermo

14/02/2020

21:30 – 23:00 Carmen Avellone & Brass Youth Jazz Orchestra “Canzoni d’amore”

Real Teatro Santa Cecilia, Palermo

14/02/2020

21:30 – 23:30 Presentazione album “The Uncle” di Francesco Cusa

Fontarò Circolo ARCI, Palermo

14/02/2020

21:30 – 23:00 S.Valentino: Carlo Butera trio guest Roberta Sava

Miles Davis Jazz Club, Palermo

14/02/2020

22:00 – 23:59 A Pink Floyd Experience – LATER YEARS SHOW Live@Officina

Officina Di Dio Palermo, Palermo

14/02/2020

22:00 – 23:59 Sponde Sonore – i concerti della rassegna 2019/20

Arci Tavola Tonda, Palermo

